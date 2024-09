Geckowiper: Ein Heckscheibenwischer, um E-Autos nachzurüsten

Eine ganze Reihe an Elektro-SUVs haben keinen Heckscheibenwischer. Ein Kickstarter-Projekt will das ändern.

Elektro-SUVs kommen mit jede Menge Komfort und High-Tech. Trotzdem fehlt bei einigen von ihnen ein Bauteil: Der Heckscheibenwischer. Ein Start-up aus der Schweiz will diesen jetzt nachliefern.

Geckowiper soll einfach zu bedienen sein. Der 1-kg-Scheibenwischer wird mithilfe einer integrierten Vakuumpumpe mit einem Saugnapf auf der Heckscheibe befestigt. Zusätzlich wird von Innen ein Magnet angebracht, der doppelten Halt bietet. Die Anbringung soll nur 10 Sekunden dauern.

6 Monate Akkulaufzeit

Ein Sender wird bequem in Reichweite des Fahrers im Innenraum angebracht. Per Knopfdruck wird der akkubetriebene Scheibenwischer aktiviert und wischt 2 Mal. Dann wird er automatisch in den Standby-Modus versetzt. 6 Monate Laufzeit soll der Akku haben, bevor er per USB-C geladen werden muss.