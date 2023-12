So viel kostet der gigantische Scheibenwischer des Cybertrucks

Demnach kostet das Scheibenwischerblatt 75 US-Dollar oder umgerechnet 69 Euro. Benötigt man zusätzlich einen Wischerarm, kommt das Set inklusive Blatt auf 165 Dollar (151 Euro). Der riesige Cybertruck-Scheibenwischer in Aktion ist in dem Video ab Minute 35:43 zu sehen.

Teure Windschutzscheibe

Das ist in etwa so viel, wie originale Scheibenwischer für die Mercedes S-Klasse kosten. In der Regel kosten Scheibenwischer aber nicht mehr als eine Handvoll Euro, vor allem dann, wenn man sich bei Drittanbietern umsieht.

Auch die Windschutzscheibe des Cybertrucks kostet mit 1.900 Dollar ungefähr so viel wie die Windschutzscheibe eines Mercedes-Benz S 580, schreibt Electrek. Bei einem Tesla Model X kostet ein solches Ersatzteil 1.300 Dollar.

Einen ähnlichen Preis verlangt Rivian für eine originale Windschutzscheibe seines elektrischen Pick-ups R1T. Inklusive Einbauarbeiten kommt man dabei auf 2.500 Dollar. Die Scheibe allein soll in etwa 1.800 Dollar kosten.