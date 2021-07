Erste Bank: "N26 ist einziges ernstzunehmendes Fintech"

Auf dem 4Gamechanger Festival in Wien diskutierten Vertreter der Fintech-Branche über die Zukunft der Banken. Erste-Group-Vorstand Peter Bosek hielt gleich zu Beginn mit seiner Keynote dagegen: "Wir sind als Unternehmen 200 Jahre alt, da können wir nicht so tun, als ob wir das innovativste Start-up wären. Mit 13 Milliarden Euro Marktkapitalisierung sind wir gleichzeitig aber das wertvollste Unternehmen Österreichs und verfügen über die besten Daten, die man haben kann - nämlich wohin das Geld fließt."

Eigenes Fintech gegründet

Damit brauche man sich auch in der Fintech-Welt nicht verstecken, so Bosek, der in diesem Zusammenhang N26 als "einzigen ernstzunehmenden Konkurrenten aus der Fintech-Branche" bezeichnete. N26-Gründer Max Tayenthal unterstrich in der nachfolgenden Diskussion, dass die Disruption der Finanzbranche analog zur Musik-, Film- oder Reiseindustrie unumgänglich sei. Von den etablierten Banken sei aber wenig in diese Richtung zu erwarten. "Die Disruption in den anderen Branchen ist auch nicht von den Telcos, Reisebüros und Plattenfirmen ausgegangen, sondern von Start-ups."

Anders als Google verkaufe man die wertvollen Daten seiner Kunden niemals weiter, sondern tue alles, um sie für User so aufzubereiten, dass diese einen Mehrwert erhalten. Die Fintech-Branche sieht Bosek nicht als Bedrohung. Mit dem 2012 gegründeten Hub, das die Banking-Plattform George entwickelte, habe man ein eigenes Fintech auf die Beine gestellt. George werde künftig auch in andere Länder der Erste-Group exportiert, Ziel seien drei Millionen George-User im europäischen Raum bis Ende 2018.

Wie Internet der 90er-Jahre

Bei den Banken ortet der N26-Gründer massiven Nachholbedarf. "Es gibt diesen massiven Shift von offline zu online zu mobile. Die meisten Banking-Apps schauen aber immer noch so aus wie das Internet der 90er-Jahre", sagte Tayenthal. Dass Fintechs anders als die regulierten Banken per se mehr Risiko für Kunden bedeuten, da sie leichtfertiger mit dem Geld von Kunden umgehen würden, stellte Tayenthal heftig in Abrede. "Auch die neuen Player machen sich unabhängig von der Regulierung viele Gedanken - weil, wenn sie Geld ihrer Kunden verlieren, sind sie vom Geschäft raus, und das will logischerweise niemand."

N26 sei mit einer eigenen Bankenlizenz aber ohnehin in den hochregulierten Bereich hineingegangen, da man als reines Technologieunternehmen in der Finanzbranche bald mit Grenzen konfrontiert sei, hielt Tayenthal fest. An Selbstbewusstsein mangelt es aber auch den anderen Fintechs nicht. Wie Google, Apple, Amazon oder Spotify in der Musikbranche werden wir uns in der Finanzbranche dazwischenschieben", sagte Blue-Code-Mitgründer Christian Pirkner. Wie die Musiklabels werde es auch die Banken in Zukunft noch geben, der Markt werde aber von den neuen Playern kontrolliert.

Auch der Erfinder der Anlege-Plattform Wikifolio, Andreas Kern, ortet die Innovationskraft der Branche eher außerhalb der etablierten Banken. "Die Akzeptanz von Kundenseite ist definitiv da - zuletzt waren wir wiederholt mit vier Anlageprodukten in den Top 10 Trading-Titel vertreten und haben uns dabei direkt mit der Deutschen Bank gematcht."