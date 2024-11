Anti-Frost-Schicht kann Stromausfälle verhindern, Flugzeuge sicherer machen

Die kalte Jahreszeit steht bevor. Viele Autobesitzer werden wieder frühmorgens Eis von den Scheiben kratzen.

Aber nicht nur dort ist Frost ein Problem: So kann er auf Flugzeugflügeln etwa Mechanikprobleme verursachen. Auch Stromausfälle können wegen Frost und Eis passieren, das sich auf Masten und Kabeln bildet. Dank der neuen Beschichtung, die US-Forscher entwickelt haben, könnte man einige dieser Probleme womöglich bewältigen.

Mit Geometrie gegen Frost

„Die Entwicklung neuer Anti-Frost-Techniken ist wichtig, um teure mechanische Ausfälle, Energieineffizienzen und Sicherheitsrisiken bei wichtigen Operationen zu verhindern“, erklärt der Studienleiter Kyoo-Chul Kenneth Park in einem Beitrag der Northwestern University.

Sie stellten fest, wie sich die Geometrie eines Materials auf die Frostbildung auswirkt. Während die Kondensation an Erhebungen stärker ist, wird sie in niedrigeren „Tälern“ unterdrückt – ähnlich wie bei Blättern, auf denen sich in den tieferen Blattadern kein Frost bildet, während er auf den Erhebungen stärker auftritt.