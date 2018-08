Erster Clip der letzten Staffel Game of Thrones aufgetaucht

Erst am Wochenende wurde bekannt, dass die achte und letzte Staffel von Game of Thrones nun doch später kommt, als ursprünglich geplant. Ein nun im Netz aufgetauchter Clip verkürzt die Wartezeit auf die neuen Episoden – zumindest um drei Sekunden. So lange ist nämlich der Ausschnitt aus der neuen Staffel, den Fans in dem Video zu sehen bekommen.

Veröffentlicht wurde der Clip von HBO, darin zu sehen sind Ausschnitte aus den kommenden Serien-Highlights. Der drei Sekunden lange Ausschnitt beginnt bei Minute 1:10 und zeigt, wie Jon Snow (Kit Harington) Sansa Stark (Sophie Turner) umarmt.