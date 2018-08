Letzte Staffel Game of Thrones könnte später kommen

Die achte und finale Staffel der HBO-Serie Game of Thrones dürfte später als gedacht ausgestrahlt werden. Laut Joe Bauer, dem Visual Effect Supervisor der Fantasy-Serie, werde die achte Staffel keine Rolle bei den Emmy Awards 2019 spielen. „Wir werden für die Arbeit an Staffel 8, mit der wir gerade begonnen haben, erst in zwei Jahren qualifiziert sein“, sagte Bauer gegenüber der Huffington Post. Um für die begehrten Fernseh-Preise berücksichtigt zu werden, muss die Mehrheit der Folgen bis zum 31. Mai 2019 ausgestrahlt sein.