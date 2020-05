Ex-NSA-Mitarbeiter: Macs sind anfällig für Malware

Theoretisch wäre es so sogar möglich, über Sicherheits-Updates Schadsoftware einzuschleusen. Der Download aktueller Software-Updates für Mac OS X läuft derzeit noch unverschlüsselt ab, sodass per Man-In-The-Middle-Attacke der Schadcode eingeschleust und die einzige wahre Hürde, Gatekeeper, einfach übergangen werden könnte. Problematisch sei auch, dass Mac OS X Software nur beim ersten Start prüft. Eine App könnte so nachträglich mit Schadcode modifiziert und ohne Probleme ausgeführt werden.

Ihm zufolge würden sich Apple und Antiviren-Hersteller zu sehr darauf ausruhen, dass das Mac-Betriebssystem bisher kaum im Visier von Angreifern stand. Wardle ist derzeit als Sicherheitsforscher bei Synack tätig und war zuvor bei NSA und NASA tätig. "Derzeit befindet sich OS-X-Malware auf dem Amateur-Level, teilweise sogar darunter." Meist nutze man keine Sicherheitslücken aus, sondern bringe die Nutzer mit Social-Engineering-Tricks dazu, die Malware selbst zu installieren. Wardle kritisiert, dass die Entwickler von Antiviren-Software für den Mac auf einem ähnlichen Niveau herumkrebsen. "Auf Windows habe ich zum Beispiel Heuristik und Laufzeit-Analyse, beim Mac oftmals nicht."