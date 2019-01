Facebook, Google und Microsoft sponserten Konferenz mit Klimaleugnern

Google, Facebook und Microsoft haben eine Veranstaltung finanziell unterstützt, die Klimaleugnern eine Plattform bot. Das berichtet Mother Jones. Demnach waren alle drei US-Konzerne als Sponsoren für die LibertyCon aufgetreten, die vergangene Woche in Washington D.C. stattfand. Der Kongress, der vom libertären Studenten-Netzwerk „Students for Liberty“ veranstaltet wird, weist mehrere Verbindungen zu Klimaleugnern auf und propagierte die Behauptung, „dass unser Leben und der Planet Erde durch zusätzliches Kohlendioxid in der Atmosphäre verbessert wird“.

Umstrittener Vortrag

Diese Behauptung wurde unter anderem vom umstrittenen Think Tank CO2 Coalition verbreitet, der ebenfalls als Sponsor der Konferenz auftrat. Mit Dr. Caleb Rossiter hielt zudem ein Statistik-Professor des Think Tanks einen Vortrag, in dem er behauptete, die Folgen des Klimawandels seien übertrieben und dass die Daten „keinen bedenklichen Trend zeigen“ würden. Weitere Behauptungen des angeblichen Experten: Er „jubelt“ bei der Nachricht, dass mehr Kohlendioxid in der Atmosphäre landet, da dieses ein Düngemittel sei und die Lebenserwartung steigere, da es in Zusammenhang mit verstärkter industrieller Aktivität und somit mehr Reichtum steht. „Ich bin glücklich, wenn das Kohlendioxid zunimmt, denn das bedeutet, dass Armut abnimmt“, so Rossiter.