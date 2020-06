Facebook schmeißt Microsoft aus Suchfunktion

Wie ein Facebook-Sprecher der Nachrichtenagentur Reuters bestätigte, zeigt das soziale Netzwerk bei seiner Graph-Suche keine Ergebnisse des Microsoft-Internetdienstes Bing mehr an. Die Partnerschaft war 2013 ins Leben gerufen worden, um Facebook-Usern bei der Suche nicht nur Facebook-interne Informationen, sondern auch Webergebnisse anzeigen zu können, wie das aktuelle Wetter oder andere mehr oder weniger nützliche Informationen. Man wolle sich bei der Suche ausschließlich auf die in Facebook verfügbaren Informationen und Daten konzentrieren, so der Sprecher.