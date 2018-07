Fairphone schafft Finanzierung über Crowdfunding-Kampagne

In seiner neuen Crowdfunding-Runde hat der Smartphone-Hersteller Fairphone das Mindestziel von einer Million Euro erreicht. Bis Montagmittag sammelte das das niederländische Sozialunternehmen, das bei seinen Geräten auf Nachhaltigkeit setzt, mehr als 1,2 Millionen Euro an Investorengeldern ein. Einzelne Unterstützer beteiligen sich dabei mit Beträgen zwischen 250 und 5 000 Euro, die optional in Anteile umwandelt werden können.