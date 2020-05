FBI untersucht Baseballteam nach Hackerangriff auf Rivalen

Ermittler hätten Beweise dafür entdeckt, dass sie in Datenbanken der Houston Astros eingebrochen seien, berichtete die „ New York Times“ am Dienstag. Die Angreifer hätten sich bereits im Jahr 2013 unter anderem Zugang zu internen Spieler-Statistiken und Berichten von Talent-Scouts verschafft, hieß es unter Berufung auf Ermittlungsbeamte.

Der Angriff sei zu einem Wohnhaus von Cardinals-Mitarbeitern zurückverfolgt worden, schrieb die „ New York Times“. Die Zeitung konnte nicht in Erfahrung bringen, ob die Verdächtigten auf eigene Faust gehandelt haben sollen. Sie seien bisher nicht suspendiert oder entlassen worden.