Forscher hacken Gmail-App mit 92 Prozent Erfolgsrate

Eine Gruppe von Sicherheitsforschern hat auf dem USENIX Security Symposium in San Diego eine neue Angriffsmethode für Android vorgestellt, die den einfachen Datenklau in Apps erlaubt. Zunächst muss der Nutzer eine scheinbar harmlose App herunterladen, die jedoch den geteilten App-Speicher in Android (Shared Memory) überwacht. Darin werden Events von ausgeführten Apps abgelegt, beispielsweise wenn der Nutzer etwas in ein Formular eingibt. Anhand dieser Statistiken können die Angreifer bestimmen, wann sie auf unauffällige Art und Weise den Inhalt abgreifen können.