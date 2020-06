Glenn Greenwald kommt zur CeBIT nach Hannover

Die CeBIT will sich in ihrer nächsten Ausgabe im kommenden März mit internationaler IT-Prominenz schmücken. Der renommierte Enthüllungsjournalist Glenn Greenwald habe zugesagt, als Redner im internationalen Konferenzprogramm der Messe zu sprechen, teilten die Messeveranstalter am Dienstag mit. Greenwald hatte vor rund eineinhalb Jahren die NSA-Dokumente des Informanten Edward Snowden zur Auswertung erhalten. Erst vor wenigen Tagen hatte die Messe eine Zusage des Alibaba-Gründers Jack Ma erhalten.

Die Teilnahme Greenwalds unterstreiche den deutlichen Fokus der „ CeBIT Global Conferences“ auf die Themen Sicherheit und Privatsphäre, erklärte die Messe. Es gebe weiterhin „schlimme Missbräuche“, betonte Greenwald. „Gerade jetzt sollten die europäischen Regierungen schnellstens prüfen, welche Reaktionen die Bürger und die Unternehmen von ihnen erwarten und wie ihre Sicherheitsdienste effektiver überwacht werden können.“ Mit seinem Auftritt in Hannover wolle er der Diskussion „neue Impulse“ geben.

Erst kürzlich gab die CeBIT (16. bis 20. März 2015) bekannt, dass auch Jack Ma nach Hannover kommen wird. Der Gründer der chinesischen Handelsplattform war zuletzt im Ranking der Finanzagentur Bloomberg zur reichsten Person Asiens aufgestiegen. Im kommenden Jahr will die CeBIT unter dem Stichwort „d!conomy“ die digitale Transformation von Gesellschaft und Arbeit zum Topthema machen.