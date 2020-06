Gmail-Verbot: Indiens Beamte erhalten eigene E-Mail-Konten

Indiens Bürokraten dürfen in Zukunft nicht mehr - wie bislang üblich - ihre privaten Konten bei Googles Gmail oder anderen privaten Webmail-Diensten für den offiziellen E-Mail-Verkehr benutzen. Stattdessen sollen nun erstmals für fünf Millionen Regierungsangestellten staatliche E-Mail-Konten eingerichtet werden, berichtete die Zeitung “The Hindu” am Mittwoch. So sollten die Daten gegen fremden Zugriff gesichert werden.