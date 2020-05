Gmundner Lehrer motivieren Schüler: Video geht viral

Der YouTube-Nutzer „Lochner“ schreibt gar von einem „Meisterwerk von Göttern erschaffen“. Viele wiederum wünschten sich, solch eine Motivation seitens der Lehrer hätte es ihrerzeit schon gegeben. Ein Nutzer schreibt. "Also so cool waren die zu meiner Zeit am BG Gmunden (1975-83) noch nicht".