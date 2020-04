Matura: Diese Online-Lernplattformen helfen bei der Vorbereitung

Für 40.000 Schüler heißt es ab 25. Mai: „Ab in den Turnsaal“. Denn ab diesem Zeitpunkt wird die Matura – in diesem Jahr nur schriftlich und unter Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen wegen COVID-19 in den größeren Schulräumen stattfinden. Anders als sonst maturieren die österreichischen Schüler dieses Jahr nur in 3 Fächern – in vielen Fällen ist das Deutsch, Mathematik und eine Fremdsprache.

Bei den Vorbereitungen können zahlreiche Lernplattformen helfen. Die futurezone zeigt, wo man am besten online lernt.

Neue Plattform: „Weiterlernen.at“

Das Bildungsministerium hat in Zusammenarbeit mit der Innovationsstiftung für Bildung und dem Sozialunternehmen talentify die Plattform weiterlernen.at für Maturanten lanciert. Hier erhalten die Nutzer nicht nur einen Überblick über die bestehenden Angebote für Schüler, Eltern und Lehrkräfte, sondern auch die Möglichkeit, einfach und schnell Hilfe anzubieten beziehungsweise in Anspruch zu nehmen.

Laut Bernhard Hofer, Geschäftsführer von talentify, gibt es zudem sogenannte Buddy-Programme, die einerseits Unterstützung beim Lernen zu Hause, andererseits die Möglichkeit zum sozialen Austausch anbieten. Buddys sind Schüler, (Lehramt-)Studenten, Lehrpersonen und weitere freiwillige und ehrenamtliche facheinschlägige Experten.

Talentify.me

Dieses Lernportal ist nicht nur für alle Schüler generell verfügbar, sondern auch für jene Nutzer, die im vergangenen Jahr maturiert haben. "Sie können die Plattform ein Jahr länger nutzen und die Nächsten beim Lernen unterstützen“, so Hofer. Die lockere Atmosphäre soll nicht nur Schüler unterschiedlichen Alters, sondern auch unterschiedlicher Bildungseinrichtungen miteinander verbinden.