Google will Internet mit Satelliten weltweit verbreiten

Der US-Konzern Google will angeblich Milliarden Dollar in ein Netz aus Satelliten investieren, um in entlegenen Erdregionen stabilen Internetzugang zu ermöglichen. Das noch nicht voll ausgereifte Projekt würde zunächst mit 180 Klein-Satelliten beginnen, die im Orbit auf geringerer Höhe als gewöhnliche Satelliten schweben könnten, so das " Wall Street Journal" am Sonntag unter Berufung auf Insider.