Haus der Musik wird zur virtuellen Opernbühne

Ab Herbst 2012 wartet das Wiener Museum mit einer interaktiven Operninstallation auf. Besucher sollen aktiv in die Handlung eingebunden werden bzw. steuern und beeinflussen das Geschehen durch Bewegungen in einem speziell dafür konzipierten Raum. Erste Details des Projekts, in das auch die Wiener Philharmoniker eingebunden sind, wurden am Mittwoch präsentiert.

von Martin Stepanek