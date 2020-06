hitchBot fährt per Anhalter durch Deutschland

„hitchBOT“ passt am ehesten in die Kategorie der humanoiden Roboter, die dem Menschen nachempfunden sind. Er lernt zwar nicht wie Roboter mit künstlicher Intelligenz durch Beobachtung und Kommunikation dazu. Voraussetzung dafür ist aber, dass Menschen die Maschine im Weitesten anerkennen. Das hat bei „hitchBOT“ bestens geklappt. In Kanada flogen ihm die Sympathien zu. „Es war sehr schön zu sehen, wie Menschen in Kanada sich um “hitchBOT„ gekümmert und dafür gesorgt haben, dass es ihm gut geht“, sagt Zeller. Weltweit verfolgten Fans den Trip.

Informatiker sehen in ihm ein wertvolles Experiment. „Vom reinen Technologieaspekt ist er vollkommen uninteressant“, sagt Florian Röhrbein, Informatiker an der Technischen Universität München. „Aber er kann beitragen, Ängste abzubauen. Er ist interessant im Sinne eines soziologischen Experiments für die Roboter-Mensch-Beziehung.“ Es gebe viele Vorbehalte, Roboter etwa in der Pflege einzusetzen. Dabei könnten sie das menschliche Personal sehr gut entlasten.