Huawei verteilt Powerbanks in Schlangen vor Apple Store

Huawei spottet damit über die Akkuleistung der iPhones. iPhone-Besitzer klagen immer wieder darüber, dass ihre Geräte nicht mal bis zum Abend durchhalten. Huaweis P20 Pro, das am 16. Oktober vorgestellt wird, soll hingegen einen besonders großen Akku haben.

Die Powerbank-Verteilaktion kommt nicht bei allen gut an. Auf Facebook gab es Beschwerden, dass Huawei die Powerbanks an Apple-User, anstatt an Besitzer von Huawei-Smartphones verschenkt. Die Powerbanks werden im Handel in Singapur für umgerechnet 61 Euro verkauft.