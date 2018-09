Warten vor Wiener Apple Store: „iPhones in Gold könnten knapp werden“

Am Freitag beginnt der Vorverkauf der neuen iPhones Xs und Xs Max. Vor Apple Stores weltweit bilden sich Schlangen an Fans – so auch in Wien. Der Andrang hält sich beim futurezone-Lokalaugenschein um sieben Uhr morgens aber noch in Grenzen.

Geschätzte 50 Leute haben sich vor dem Geschäft auf der Wiener Kärntner Straße eingefunden. Teilweise übernachten die Wartenden bereits seit Donnerstagabend dort. Tretgitter stehen um sieben Uhr in etwa genauso viele bereit, wie Menschen in der Schlange. Auf drei Wartende kommt kurz nach Sonnenaufgang außerdem in etwa ein Security-Mitarbeiter in gelber Warnweste.