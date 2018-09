Fans übernachten für iPhone-Verkauf vor Wiener Apple Store

Vor gut einer Woche hat Apple seine neue iPhone-Generation vorgestellt. Morgen, am 21.09., kommen die ersten Geräte in den Handel. So auch im Wiener Apple-Store in der Kärntner Straße. In bester Apple-Fanboy/girl-Manier haben sich bereits die ersten potenziellen iPhone-Xs-Kunden vor dem Geschäft eingefunden, wie Apple-Store-Mitarbeiter gegenüber der futurezone bestätigen. Offenbar wollen sie die Ersten sein, die eines der neuen iPhones in den Händen halten.