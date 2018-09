Extreme Preise: Apple verlangt 1649 Euro für iPhone Xs Max

Dass iPhones und auch andere Smartphones in den vergangenen Jahren immer teurer wurden, hat für viele Diskussionen gesorgt: Wie viel sind die Konsumenten bereit, für ein neues smartes Handy auszugeben? Mit den neuen iPhone-Preisen will Apple diese Frage wohl abermals ausloten.

In den USA verlangt Apple für die günstigste Version des iPhone Xs 999 Dollar, dazu kommen noch ungefähr 80 Dollar an Steuern. In Euro umgerechnet kostet das neue iPhone in den USA also rund 927 Euro.