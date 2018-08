Warum Smartphones immer teurer werden

Als Apple mit seinem iPhoneX die Preisgrenze von 1000 Dollar durchbrach, hielten viele Experten den Preis für übertrieben – allerdings hat Apple damit zumindest für sich selbst die richtige Entscheidung getroffen: Im vergangenen Quartal hat Apple zwar nur um rund ein Prozent mehr Smartphones als im gleichen Zeitraum des Vorjahres verkauft, der Umsatz in diesem Segment stieg aber um 20 Prozent. Vor allem hochpreisige Geräte haben sich also gut verkauft. Hat Apple nun also die Büchse der Pandora geöffnet, ist die Zeit der günstigen Geräte vorbei?

Laut einer Analyse von Cnet ist das möglich. Demnach hat Apple mit dem Erfolg des iPhone X gezeigt, dass Käufer bereit sind, für ein Highend-Smartphone ähnlich viel Geld auf den Tisch zu legen wie für einen Laptop; Gerüchten zufolge könnte Apple im September gar ein noch teureres Modell vorgestellen. Samsung wiederum hatte vorab angekündigt, dass das Note 9, welches diese Woche präsentiert wird, zu einem fairen Preis angeboten werden soll. Doch auch bei Samsung und anderen Anbietern aus dem Android-Lager beobachten Marktforscher Preissteigerungen bei den jeweils aktuellen Spitzenmodellen.

So heißt es in der Analyse von Cnet, dass es vom Samsung Galaxy S7 im Jahr 2016 zum aktuellen Galaxy S9 eine Preissteigerung von 15,1 Prozent gegeben hat; die Premium-Geräte der Huawei P-Serie sind seit 2016 um 33 Prozent teurer geworden. Die größte prozentuelle Preissteigerung gibt es aber beim vergleichsweise günstigen OnePlus, das sich um 32,6 Prozent verteuerte. Die Preissteigerung über alle Hersteller hinweg wird auch von Marktforschern beobachtet: Bei der Präsentation der jüngsten Studie zum globalen Smartphone-Markt sagte Anthony Scarsella, Analyst bei IDC, dass in diesem Jahr der durchschnittliche Verkaufspreis für ein Smartphone bei 345 Dollar liegt – eine Preissteigerung von 10,3 Prozent nach 313 Dollar im Jahr 2017.