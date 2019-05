Ibiza-Video: So viele Vengaboys-Suchanfragen wie seit Jahren nicht

Die Ibiza-Affäre der FPÖ wird begleitet von einem ganzen bestimmten und passenden Party-Song aus dem Jahr 1999: We're Going to Ibiza! von den Vengaboys. Bei der spontanen Demonstration am Wiener Ballhausplatz am 18. Mai war das Lied allgegenwärtig zu hören, zahlreiche Demo-Teilnehmer trällerten die bekannten Textzeilen und auch auf den Social-Media-Plattformen wird der Song fleißig geteilt.

Ein Blick in die Google Trends, wo die Popularität von Suchanfragen analysiert wird, zeigt, dass sich die Vengaboys beziehungsweise ihr Chart-Hit aus den 1990er Jahren plötzlich wieder hoher Beliebtheit erfreuen.

Die YouTube-Suchanfragen nach dem Song "We're Going to Ibiza!" waren in den vergangenen Tagen, seit Bekanntwerden des Ibiza-Videos von Strache und Gudenus, so hoch wie seit September 2017 nicht mehr. Ähnlich sieht es mit dem Suchbegriff "Vengaboys" auf YouTube aus.

Ein ähnliches Bild zeigt sich auf Spotify: "In den letzten 7 Tagen sehen wir einen Anstieg von über 60 Prozent beim Vengaboys-Song 'We're going to Ibiza!'", heißt es von Spotify gegenüber der futurezone.

"Fly me high, Ibiza sky"

Ein ganz ähnliches Bild zeigt sich bei den allgemeinen Google-Suchanfragen: "We're Going to Ibiza!" wurde seit Oktober 2018 nicht mehr so oft gegoogelt wie in den vergangenen Tagen. Auch nach Vengaboys wurde schon seit Monaten nicht mehr so häufig gesucht.