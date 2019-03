In der neuen Folge der Simpsons geht es um E-Sport

Laut Riot Games hat man nichts bezahlt, damit sich die Simpsons diesem Thema widmen. Die Simpsons-Macher haben Riot Games kontaktiert, um zu erfahren, wie E-Sports bei großen Veranstaltungen gespielt wird. „Wir haben dann das Skript gelesen und Feedback gegeben“, so Whalen Rozelle, bei Riot Games für den Bereich E-Sports zuständig.

Ein Mitspracherecht, wie das Game und die Spieler in den Simpsons dargestellt werden, oder gar ein Veto, hatte man aber nicht. Das Game heißt in den Simpsons auch nicht League of Legends, sondern „Conflict of Enemies“. Wer will, dass die Dinge beim Namen genannt werden und nicht erst zwei bis drei Jahre zu spät aufgegriffen werden, sollte lieber South Park schauen.