„Internet entlarvt wahre Sex-Fantasien“

Die größten Unterschiede im Umgang mit Sex gibt es zwischen den Geschlechtern. Laut den Autoren sind Männer durch visuelle Impulse sehr schnell erregt, körperliche und geistige Erregung gehen Hand in Hand. Frauen hingegen brauchen komplexere Stimuli und bevorzugen Geschichten. Die Forscher argumentieren, dass deshalb etwa erotische Fan-Fiction von weiblichen Hobby-Autoren so populär ist.

Analyse von riesigen Datenmengen

„Wir haben zwei Jahre lang eine Milliarde Suchanfragen von Google, Bing und Yahoo untersucht. Weiters wurden Klicks, Downloads und Einkäufe bei Porno-Portalen, eine Million erotische Bücher, pornografische Videos und Tausende Partner-Portale analysiert“, sagt Gaddam. Die Daten sollten ein möglichst umfangreiches Bild widerspiegeln, um zu einem fundierten Ergebnis zu kommen. „Der typische Studienteilnehmer ist männlich, jung, Single, studentisch und kinderlos. Das entspricht keinem Bevölkerungsdurchschnitt, “ sagt Gaddim. Dieses Problem der Verhaltensforschung will er gemeinsam mit seinem Kollegen Ogas durch Datenanalyse lösen.

„Je mehr und differenzierter Informationen zur Untersuchung vorliegen, desto besser kann man fundamentale Charakteristika herausarbeiten“, sagt Gaddim. In den USA wird die Forschung der beiden Wissenschaftler deshalb bereits als Kinsey-Report des 21. Jahrhunderts gehandelt. Was ihren Ergebnissen zu Gute gehalten wird: Im Gegensatz zu Umfragen und Einzelgesprächen werden ihre Ergebnisse als unverfälscht bewertet. Ein Umstand, den Gaddam unterstreicht. Was Leute in eine Suchmaske tippen, sei exakt das, wonach sie sich sehnen. Es werde nicht gelogen oder geschönt. Und eben diese Daten offenbaren Erkenntnisse, die in der bisherigen Forschung nicht berücksichtigt werden konnten. „Das Internet entlarvt unsere wahren Sex-Fantasien“, sagt Gaddam.

Datenanalyse ist Forschung der Zukunft

Schon jetzt ist sich Gaddim sicher, dass Daten in der Verhaltensforschung jedes theoretische Modell ausstechen bzw. bestehende maßgeblich verbessern werden. „Mehr Daten führen zu präziseren Modellen“, so der Wissenschaftler. Reine Computer-Power habe etwa in der Linguistik zu großen Fortschritten geführt. Die Sprachdaten, die Google analysiert, haben binnen kurzer Zeit zu Spracherkennungs- und Übersetzungsdiensten geführt, die bisherigen Systemen klar überlegen sind. Dieser Trend wird sich in den kommenden Jahren weiter verstärken, da immer mehr Lebensbereiche digitalisiert werden.

Einzig der Datenschutz und die Anonymität im Netz stellten speziell für die Verhaltensforschung noch ein Problem dar. „Noch müssen wir etwa auf Geschlecht oder Alter aus dem Kontext heraus schließen“, so der Forscher. Er glaubt jedoch, dass Nutzer diese Daten preisgeben werden, sobald sie den wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen verstehen. Der Zugriff auf die riesigen Datenbestände von Google und Facebook wäre für die beiden Forscher jedenfalls ein Traum. „Diese Daten sind eine unschätzbare Ressource. Aktuell arbeiten wir an einem Buch zu Aggression. Facebook wäre hierfür der ideale Studienplatz“, so Gaddim.