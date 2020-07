iPhone-App MySugr kämpft gegen Diabetes-Monster

MySugr

) mit an Bord, der sich in seinem Portfolio (u.a. iJoule Diagnosia ) immer stärker auf Gesundheitsthemen fokussiert. Der Markt fürist jedenfalls da: Ingibt es derzeit etwa 40.000 Menschen, die “Typ 1” haben, weltweit sind es etwa 40 Millionen. Insgesamt 400.000 Österreicher leiden an einer der verschiedenen Formen der

Spielerisch

Was MySugr von vielen anderen Diabetiker-Apps unterscheidet, ist das Gamification-Konzept. Die Idee zu den spielerischen Elementen hatte Debong, als er spaßhalber mit einem Freund aus den USA um die Wette Blutzuckerwerte verglich - der Verlierer musste damals ein Bier zahlen. “Das war ein Ansporn, und das ist auch die grundlegende Philosophie von MySugr”, so Debong. “Das Diabetes-Monster ist das gemeine Viech, das es zu besiegen gilt.” Denn die Mehrheit der Diabetes-Patienten würden ihre Werte nicht oder nicht vollständig erfassen, was in Folge eine Optimierung der Therapie kaum möglich macht. Mit MySugr kann man am iPhone Blutzucker, Kohlenhydrate und Boluswerte erfassen, zu sich genommene Nahrung per Foto dokumentieren und eingeben, was man gerade macht (im Büro sitzen, Sport, etc.). “Der Kontext hat Einfluss auf die Menge des Insulins, das man benötigt”, erklärt Mitgründer Westermann.