Joe Biden beißt Frau in den Finger, kurioses Foto geht viral

Der Kontext

Am vergangenen Samstag waren die Bidens im US-Bundesstaat Iowa zu Gast, um dort ihre Anhänger auf eine Wahlkampf-Bustour einzuschwören. Als Jill Biden, Joe Bidens Ehefrau, am Podium spricht, steht ihr Ehemann direkt hinter ihr. Sie fuchtelt mit den Händen immer wieder vor seinem Gesicht herum. Joe Biden weicht mehrmals aus, bis er scherzhaft in einen Finger beißt.

Der Augenblick, in dem Biden den Finger im Mund hat, wird derzeit tausende Male auf Twitter, Facebook und Instagram geteilt. Manche User machen sich einen Spaß daraus und ziehen Vergleiche mit dem Grandpa Shark aus dem beliebten Kinderlied "Baby Shark".