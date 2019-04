KI erzeugt nie endenden Death-Metal-Livestream

Wenn menschlichen Musikern schon längst die Hände abfallen würden, dröhnt die künstliche Intelligenz Dadabots erst recht drauf los. Das Programm erzeugt ständig neue Riffs im Death-Metal-Stil und streamt diese 24 Stunden am Tag per YouTube. Wie Motherboard berichtet, stecken zwei Musiker und Techniker hinter dem Projekt. CJ Carr und Zack Zukowski haben ein neuronales Netzwerk mit Death-Metal-Musik gefüttert und der KI beigebracht, wie es selber in genau jenem Musikstil kreativ werden kann. Ihre Erkenntnisse haben sie auch in einer Forschungsarbeit präsentiert, die 2017 veröffentlicht wurde (PDF).