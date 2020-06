Linux für Kinder: "Kreativität anregen"

Privat und in der Schule

Rund 1150 Mal wurde die jüngste JUX-Version 3.0 seit ihrer Veröffentlichung im vergangenen Dezember bereits heruntergeladen. Die Software werde von Eltern, die ihren Kindern privat den Umgang mit dem Computer vermitteln wollen, ebenso eingesetzt wie im Unterricht. "Es kommt immer auf die Initiative der Lehrperson an", sagt Mayr. Auch in der außerschulischen Jugendarbeit wird JUX verwendet. Technologische Vorkenntnisse seien dazu nicht notwendig.

Demnächst soll auch eine Bibliotheksversion veröffentlicht werden, die etwa in der Wiener Hauptbibliothek am Urban-Loritz-Platz und beim Wiener Ferienspiel zum Einsatz kommen soll.

OLPC-Software Sugar integriert

JUX habe sich seit dem Start des Projekts im Jahr 2003 stetig verändert, erzählt Mayr. Bislang sind fünf Versionen erschienen. Mit JUXlala! steht auch ein Software-Paket für Kinder ab drei Jahren zur Verfügung.

Die aktuelle JUX-Version basiert auf Ubuntu 11.04 und setzt den Gnome-Window-Manager ein. Erstmals wird auch die für das Projekt "One Laptop Per Child" entwickelte Software Sugar integriert, die bereits von zwei Millionen Kindern weltweit genutzt wird. Sugar sei stark Community-orientiert und stelle das Teilen von Ressourcen in den Vordergrund, sagt Mayr: "In diese Richtung wird es auch weitergehen."

Derzeit werde geprüft, bei der nächsten Version von JUX komplett auf die Sugar-Oberfläche zu setzen. Sugar weiche von der klassischen Desktop-Oberfläche ab, so Mayr: "Kinder brauchen die Schreibtisch-Metapher nicht unbedingt als Orientierungshilfe. Sie haben andere Assoziationen als Erwachsene."

"So breit wie möglich anbieten"

Bei der Weiterentwicklung von JUX werde auch über Tablet-Programme nachgedacht, so Mayr: "Das wollen wir im nächsten Schritt auf jeden Fall anvisieren." Ziel sei es jedoch JUX so breit wie möglich auf verfügbarer Hardware anzubieten. JUX solle auch für diejenigen verfügbar sein, die sich keine spezielle Hardware, etwa Tablets, leisten könnten. "In vielen Schulen und Ausbildungsstätten sind vorwiegend Desktop-PCs verfügbar", meint Mayr: "Das wird sicherlich auch noch eine Zeit lang so bleiben."