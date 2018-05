Lyft startet Taxi-Dienst mit selbstfahrenden Autos in Las Vegas

Es ist nicht das einzige Projekt dieser Art in den USA. Das Start-up Voyage startete einen ähnlichen Dienst in einer Gemeinde für Ruheständler in Florida. Und die Google-Schwesterfirma Waymo baut in einem Vorort der Stadt Phoenix in Arizona einen Robotertaxi-Service auf, der sogar ohne Sicherheitsfahrer auskommen soll.

Auch der deutlich größere Lyft-Rivale Uber entwickelt eigene Roboterwagen-Technologie. Nach einem tödlichen Unfall setzte die Firma aber alle Testfahrten vorerst aus.