Nach McAfee-Tod: Krypto-Token steigt um 700 Prozent

Trotz der Promotion durch McAfee bekam Whackd vor seinem Tod wenig Aufmerksamkeit. Zuletzt sind allerdings vermehrt Scam-Tokens aufs Uniswap oder Pancakeswap aufgetaucht. Sie wurden auch verstärkt in Foren beworben. Der originale Whackd-Token war eigentlich nur über die McAfee Dex-Plattform verfügbar.

Wer trotz der massiven Volatilität noch vor hat, Whackd zu traden sollte also ein wachsames Auge auf mögliche Betrugsversuche haben.

Verschwörungstheorien nach McAfee-Tod

McAfee war am am 23. Juni tot in seiner Gefängniszelle nahe Barcelona aufgefunden worden. Laut spanischen Behörden deutet alles auf einen Suizid hin. Sein Ableben löste auch zahlreiche Verschwörungstheorien aus. So wurde etwa behauptet, McAfee habe vor seinem Ableben einen so genannten "Dead Man's Switch" entwickelt, also einen automatisierten Prozess, der sich nun vollzieht. Was genau damit bezweckt werden sollte, blieb aber weitestgehend im Dunkeln.

McAfee war 2020 am Flughafen von Barcelona verhaftet, nachdem US-Bundesstaatsanwälte ihn beschuldigt hatten, Steuern hinterzogen und vorsätzlich keine Steuererklärungen abgegeben zu haben.

Mehr News zu Bitcoin und anderen Kryptowährungen lest ihr auf unserem Krypto-Channel futurezone.at/krypto.