Mysteriöser Instagram-Post befeuert krude Theorien zu McAfee-Tod

Am Abend des 23. Juni wurde der Software-Pionier John McAfee tot in seiner Gefängniszelle in Spanien aufgefunden. Möglicherweise handle es sich um Suizid, hieß es in einer Erklärung des katalanischen Justizministeriums.

Stunden zuvor hatte das Oberste Gericht Spaniens grünes Licht für die Auslieferung des 75-Jährigen an die USA gegeben. Dort werden McAfee Steuervergehen vorgeworfen. In einer Auslieferungsanhörung erklärte McAfee, die Vorwürfe gegen ihn seien politisch motiviert.

Nur Minuten nachdem die Meldung über McAfees Tod veröffentlicht wurde, liefen Telegram-Kanäle heiß, in denen Verschwörungstheorien über das Ableben des Antiviren-Pioniers verbreitet wurden.