MeQueer: Neuer Aufschrei-Hashtag erobert Twitter

Nach #Metoo und #MeTwo erobert nun ein neuer Aufschrei-Hashtag die sozialen Medien: Unter dem Schlagwort #MeQueer, das Samstagmorgen in Wien der meistgenutzte Hashtag ist, berichten queere Menschen von ihren Erfahrungen. Laut einer Analyse via Hashtagify.me ist der Hashtag auch besonders beliebt in Deutschland: Rund 85 Prozent der #MeQueer-Tweets kommen aus der Bundesrepublik, rund 14 Prozent kommen aus Frankreich. Der erste Tweet mit dem #MeQueer-Hashtag wurde schon am 13. August vom User (((HartmutSchrewe))) veröffentlicht, der daraus eine Serie machte und somit den Trend startete.