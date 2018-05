Microsofts Entwicklerkonferenz Build jetzt im Livestream verfolgen

Wer den Startschuss zur Microsoft-Entwicklerkonferenz Build sehen möchte, kann dies am Montag per Livestream ab 17:30 tun. In den Tagen vor der alljährlichen Konferenz war es bisher recht still, was Gerüchte über Produktneuerungen und selbst Windows betrifft. Anders als in früheren Jahren wird erwartet, dass Microsoft den ersten Tag vor allem dazu nutzt, um Business-Kunden anzusprechen. Eine weitere große Keynote, bei der Windows im Fokus stehen wird, ist für Dienstag geplant. Möglich ist es aber dennoch, dass Microsoft auch schon am Montag mit der einen oder anderen Innovation überrascht.

Mehr als nur Windows

Schon in den vergangenen Jahren hat sich Microsoft-Chef Satya Nadella bemüht, den Konzern über sein Kerngeschäft mit Windows hinaus für neue Themen zu öffnen. Im Fokus der diesjährigen Messe stehen folglich Themen wie Künstliche Intelligenz, Internet der Dinge, die Cloud, aber auch Blockchain-Technologien, die für viele Geschäftsfelder komplett neue Möglichkeiten bieten.