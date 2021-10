Netflix bringt Serien-Klassiker zurück

Mittlerweile ist es schon wieder 3 Jahre her, dass Netflix die ambitionierte Serie "Lost in Space" ins Rennen geschickt hat. Sehr zum Leid der Science-Fiction-Fans ist die populäre Reihe nach der 2. Staffel in der Versenkung verschwunden.

Nun gibt es aber gute Neuigkeiten: Netflix bringt eine 3. Staffel von Lost in Space. Wie dem Trailer zu entnehmen ist, handelt es sich dabei um die finale Season, womit es also doch noch einen würdigen Abschied für die Science-Fiction-Reihe geben wird. Erscheinen wird die 3. Staffel am 1. Dezember 2021.