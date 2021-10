Netflix wird verklagt, weil "Squid Game" zu beliebt ist

Weil die Erfolgsserie zu einer extrem gesteigerten Internetnutzung geführt hat, soll sich Netflix an den Netzwerkkosten beteiligen.

Squid Game ist derart beliebt, sodass Netflix diesbezüglich sogar eine Klage ins Haus geflattert ist. Der südkoreanische Internetbetreiber SK Broadband will den US-Streamingdienst rechtlich belangen.

Derzeit ist die koreanische Serie " Squid Game " in aller Munde. Die Social-Media-Timelines sind übersäht mit Memes zum Netflix-Überraschungserfolg, sodass man dem Hype kaum entkommt. Squid Game wird sogar vorausgesagt, die beliebteste Netflix-Serie aller Zeiten zu werden.

Netflix soll sich an Kosten beteiligen

Der Grund: Weil die Serie von so vielen Menschen gestreamt wird, sei es in Südkorea zu einem extremen Anstieg des Internetverkehrs gekommen, sodass es zeitweise Überlastungen gegeben habe. Daher seien mehr Wartungsarbeiten als üblich nötig, erklärte SK Broadband.

Der Internetanbieter will daher, dass sich Netflix an den gesteigerten Kosten durch die erhöhte Internetnutzung beteiligt. Laut Gerichtsdokument will SK Broadband von Netflix alleine für 2020 Gebühren von 23 Millionen Dollar.

Innerhalb von 3 Jahren sei der Datenverkehr von Netflix im Netz von SK Broadband um das 24-fache gestiegen. Der Höhepunkt war in der zweiten Septemberhälfte, als "Squid Game" erschienen ist.