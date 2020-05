Neuer Google-Algorithmus verändert Suchergebnisse

Hintergrund ist die steigende Verwendung von Sprachassistenten, die sich durch die möglichst natürlich gehaltene Interaktion in menschlicher Sprache auszeichnen. Anstatt nur nach einem oder zwei Suchbegriffen zu suchen, soll die Suchmaschine in Zukunft noch besser mit natürlich verfassten Fragen umgehen. In der Demonstration fragte eine Google-Managerin: "Wo ist der Eiffelturm? Wie hoch ist er? Ich will mehr über seine Konstruktion wissen." Google will Suchergebnisse zukünftig stärker aus einem intelligenten Verständnis der Frage heraus beantworten können und so eine flüssigere und natürlichere Interaktion mit Usern ermöglichen, wie das bereits jetzt mit Knowledge Graph möglich ist. Das bringt aber auch eine andere Reihung im Suchindex mit sich.

Des Weiteren kündigte Google auch Neuerungen bei der mobilen Suche auf Smartphones und Tablets an. Zum einen werden die Funktionen von Knowledge Graph erweitert, zum anderen erhalten sowohl die Such-App für iOS als auch für Android neue Funktionen und ein neues, moderneres User Interface.