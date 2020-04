Nicht nur Magenta: Internetausfälle auch in anderen Ländern

Am Montagabend berichteten zahlreiche Kunden von Magenta in Österreich von Internetausfällen. Ein Sprecher bestätigte die Störungen gegenüber der futurezone, die Probleme zogen sich bis in den späten Abend.

Das Netz war immer wieder einige Minuten weg und funktionierte danach wieder wie gewohnt. Zu dem Grund gibt es bislang keine Informationen. In der Nacht auf Dienstag wurde die Störung laut Magenta wieder behoben, mittlerweile sollte alles wieder wie gewohnt funktionieren.

Nahezu zeitgleich berichteten auch Nutzer in anderen Ländern von sehr ähnlichen Problemen. So kam es etwa in Westdeutschland zu einer massiven Störung beim Anbieter Vodafone, wie lokale Medien berichten. In der Schweiz war zum selben Zeitpunkt UPC von Ausfällen betroffen. Und in Großbritannien kämpften Millionen Kunden von Virgin Media mit der Internetverbindung.

Zusammenhang noch unklar

In Deutschland gab Vodafone als Grund ein fehlerhaftes Software-Update eines Servers an. Auf einen Zusammenhang der Probleme lässt eine Aussage der UPC-Sprecherin in der Schweiz schließen. Sie sagte gegenüber 20min, dass die Probleme ganz Europa betreffen würden, auch UPC-Schwestergesellschaften.

Inwieweit die Magenta-Störung in Österreich mit den internationalen Problemen in Verbindung steht, war Dienstagfrüh noch unklar. Eine entsprechende Anfrage der futurezone bei Magenta läuft.