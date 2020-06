Österreichische Post macht sich über NSA lustig

Mit einer humoristischen Kampagne nimmt sich die Österreichische Post AG dem Thema Datenschutz an. "Uns geht es darum, mit Witz ein ernstes Thema aufzubereiten und ohne erhobenen Zeigefinger die Leute zum Nachdenken zu bewegen", heißt es von der Pressestelle der Post gegenüber der futurezone. Das sei bis jetzt auch recht gelungen.

Mitten in all den Datenskandalen wolle man mit der Kampagne darauf hinweisen, dass eine sichere Korrespondenz mit herkömmlichen Briefen, die in Österreich durch das Post- und Briefgeheimnis geschützt sind, möglich ist. "Es geht aber nicht darum, zu sagen, 'Der Brief ist viel besser oder sicherer als die E-Mail'. Wir wollen lediglich auf die Vorteile von Briefen hinweisen und die Leute zum Überlegen bewegen, wann sie einen Online- und wann einen Offline-Kanal für ihre Kommunikation verwenden", erklärt die Post.