Online-Petition fordert Neuaustragung von WM-Spiel

"Mein Name ist Juan Diego García. Ich bin Kolumbianer und Jura-Student an der Katholischen Universität von Kolumbien", heißt es in der Petition. "Mit diesen beiden Fehlentscheidungen hat der Schiedsrichter das Spiel zum Gunsten von England gedreht. Ich bitte die FIFA, sich die Situation noch einmal anzusehen, um ein Zeichen für Fair Play zu setzen." Ob die FIFA auf die Petition reagieren wird, ist unklar. Fans der englischen Nationalmannschaft spotteten jedoch auf Twitter über die Petition und bezeichneten diese als "absurd", "an Strohhalme klammern" und bezeichneten Kolumbien als das "Liverpool des internationalen Fußballs".