Online-Shop lockt mit zahlreichen Ermäßigungen für Raiffeisenkunden

Wer Raiffeisenkunde oder beim Raiffeisen Club dabei ist, profitiert von zahlreichen Ermäßigungen bei hunderten Partnern in Wien und Niederösterreich, vielen Vergünstigungen österreichweit sowie von ermäßigten Tickets zu Top-Events und Konzerten. Zu kaufen gibt es etwa die vergünstigten Tickets im Online-Shop von Raiffeisen, als auch in allen Raiffeisenbanken mit oeticket-Service in Wien und Niederösterreich.

Beispielsweise sind im Raiffeisen Online-Shop ermäßigte Eintrittskarten für die Spiele der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft zu finden, ebenso für die Veranstaltungen im Wiener Stadtsaal oder Rabenhof Theater, beispielsweise für die Kabarettprogramme von Andreas Vitasek, Thomas Maurer, Alfred Dorfer oder Florian Scheuba.

Auch verbilligte Tickets für das FM4 Frequency Festival in St. Pölten, das Nova Rock Festival im Burgenland oder die Konzerte von Pink und Phil Collins im Wiener Ernst-Happel-Stadion sind im Online-Shop für Raiffeisenkunden zu haben.