ORF stoppt TV-Spot der futurezone

"Werden Sie es hier nicht erfahren"

Was hat den ORF – nicht aber die Privatsender - verärgert? Die Passage des Satzes „..werden Sie es hier nicht erfahren.“ Dies impliziere, dass wir dem ORF unterstellen, seinem Informationsauftrag, digitale Themen betreffend, nicht nachzukommen, was freilich eine enge Sichtweise ist. Die Aussage bezieht sich zum einen auf das Orakel und nicht auf die Rundfunkanstalt, zum anderen schätzen ich und das futurezone.at-Team die Arbeit unserer Kollegen.

Aus marketingtechnischer Sicht ist das Absetzen eines Launch-Spots in der ersten Woche allerdings das Worst-Case-Szenario.

Die futurezone.at kommt der ORF-Aufforderung nach und wird exakt zwei Wörter (vier Buchstaben!) des Spots ändern - aus „es hier“ wird „von mir“. Die Änderungen betreffen auch die zwei Hörfunk-Spots, die ebenfalls auf ORF-like getrimmt werden: „Falls Facebook in diesem Moment beschließt, ganz auf das Thema Privatsphäre zu verzichten, oder sich das freie Internet auflöst und in kostenpflichtige Bandbreiten zerstückelt wird, werden Sie es von mir (dem Orakel, Anm.) nicht erfahren“ und „Falls in diesem Moment eine oppositionelle Gruppe auf Facebook einen Regimewechsel plant, oder Sie das Denken in Zukunft gleich Ihrem smarten Phone überlassen können, werden Sie es von mir nicht erfahren.“