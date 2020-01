Patientendaten von der MedUni Wien ungeschützt im Netz

Ungeschützte Patientendaten im Netz sind etwas Unangenehmes. Denn als Patient möchte man sich keine Sorgen machen, dass heikle medizinische Befunde über einen frei abrufbar sind. Der Wiener Sicherheitsforscher Sebastian Bicchi hat an der Medizinischen Universität Wien nun aber Datensätze gefunden, die von jedem abgerufen werden konnten.

Er konnte sich bei einer Software namens „Aperio Spectrum“, die von der MedUni Wien zum Teilen von Bildern von Gewebeproben verwendet worden war, einloggen und auf Datensätze zugreifen. Dazu verwendete er den offiziellen Zugang für Administratoren, der mit einem Standard-Passwort betrieben wurde. Das Passwort fand Bicchi ganz einfach über einen Google-Suchfilter. Die MedUni Wien hatte das Passwort der Software nicht wie empfohlen nach dem ersten Mal einloggen geändert.

"Nur für die Lehre gescannt"

Bicchi, der das IT-Beratungsunternehmen SEC Research betreibt und das Problem in einem Blogeintrag beschreibt, meldete die Schwachstelle sofort nach dem Entdecken an die MedUni. Wenige Tage später war kein Zugriff mehr auf die Software möglich. Die MedUni Wien bestätigte im Gespräch mit der futurezone, dass der Server vom Netz genommen worden sei. Bei den abgefragten Daten handle es sich zudem nicht um „klinische Datensätze im eigentlichen Sinne“, beschwichtigte der Pressesprecher der MedUni, Johannes Angerer. In der Software verarbeitet worden seien lediglich „histologische Schnittbilder humaner Proben, die ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken und für die Lehre gescannt“ worden seien.

Sämtliche identifizierende Merkmale seien zudem entfernt worden, heißt es. Screenshots, die der futurezone vorliegen, belegen jedoch, dass neben Bildern von Gewebeproben auch Daten wie die Fallnummer, Datum der Aufnahme des Patienten, die klinische Vorgeschichte, das Geburtsdatum sowie Geschlecht und Alter miteinander verknüpft abgespeichert und abrufbar waren. „Daten vollständig zu anonymisieren, kann sich als schwieriger herausstellen, als man denkt“, sagt Bicchi zur futurezone.„Nur weil kein Name und keine Versicherungsnummer vorhanden sind, sind die Daten nicht komplett anonym.“