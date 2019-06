"Prinz der Wale": Twitter-User lachen über Trump-Verschreiber

US-Präsident Donald Trump kümmert sich nicht viel um Rechtschreibung, Grammatik und korrekter Ausdrucksweise - soweit bekannt. Nun sorgt Trump wieder einmal mit einem Verschreiber für Lacher.

In einem Tweet, in dem er mehrere Politiker und Staatsoberhäupter aufzählt, hat er einen peinlichen Fehler bei der offiziellen Bezeichnung Prinz Charles eingebaut und bezeichnete ihn als "Prince of Whales", zu Deutsch also " Prinz der Wale". Der offizielle Titel des britischen Thronfolgers schreibt sich jedoch "Prince of Wales" und bezieht sich auf den britischen Landesteil Wales. Trump löschte den Tweet später und postete eine korrigierte Fassung.