Raspjamming aus Spaß an der Technik

Erste eigene Projekte

„Das System half mir dabei, meine alte Leidenschaft Elektronik mit meiner Leidenschaft Linux zu verbinden. Für Mikroprozessor Systeme – wie Arduino – konnte ich mich nie begeistern“, erklärte Strohmayer seine Motivation, selbst eine derartige Jam bei den Linuxtagen anzubieten. „Mein erstes Projekt war natürlich eine blinkende LED und danach Temperatur-Sensoren und vieles mehr. Später folgten größere, skurrilere Projekte wie ein Game Boy Advance Spiele-Dumper und Vector Gaming mit einem alten Oszilloskop.“



„Beim Raspjamming geht es um Spaß an der Technik, Erfahrungsaustausch und gemeinsames Basteln“, sagt Strohmayer. International gesehen gab es zudem bereits mehrere Jams weltweit, in Österreich war Raspjamming bei den Grazer Linuxtagen vergangenes Jahr die erste Veranstaltung dieser Art. „Dass es das noch nicht gab, wollte ich ändern.“ Weitere Raspjamming-Sessions sind derzeit allerdings vorerst nicht geplant. „Die Finanzierung ist schwierig, da wir ohne Sponsoren arbeiten. Die Einbettung in die Grazer Linuxtage erleichtert vieles für uns“, so der Organisator.



Warum man einmal dabei mitmachen sollte, ist auch rasch erklärt: „Programmieren kann viel Spaß machen, man kann so viel umsetzen und lernen. Es ist eine Sache, die jeder Mensch einmal im Leben probiert haben sollte. Wenn es einem gefällt, bleibt man dabei, wenn nicht, lasst man es eben.“