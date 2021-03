Rechtsextreme attackieren Handymasten

Immer öfter attackieren Rassisten, Neo-Nazis, Verschwörungstheoretiker und rechtsextreme Telegram-Nutzer Handymasten und weitere kritische Infrastruktur in den USA, wie The Intercept berichtet. Ziel dieser Gruppen sei laut der New Yorker Polizei (NYPD), „Angst zu schüren, systemerhaltende Dienstleistungen zu stören und den USA und dem Rest der Welt wirtschaftlich zu schaden“. Besonders in den vergangenen Monaten hätten sich diese Attacken gehäuft.

Eine Neo-Nazi-Chatgruppe wollte die Bevölkerung aufwiegeln, eine andere Gruppe von 5G-Verschwörungstheoretikern habe behauptet, dass die elektromagnetischen Wellen der Masten für das menschliche Immunsystem schädlich und für die Corona-Pandemie verantwortlich seien.

Propaganda

Im vergangenen Jahr soll sich rechtsextreme Propaganda in den USA fast verdoppelt haben, wie Anti-Defamation League berichtet, eine New Yorker Organisation, die gegen Diskriminierung und Diffamierung von Juden eintritt. In 5.125 Fällen wurden Sticker, Banner und Poster mit rassistischen, antisemitischen und Anti-LGCTQ-Inhalten verbreitet.

Nicht nur in New York, sondern auch in West Virginia und Tennessee wurden Handymasten zerstört. Und zwar jeweils am und vor dem Tag, an dem das US-Kapitol im Jänner gestürmt wurde.