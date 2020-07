re:publica: Netz-Zukunft zwischen Gut und Böse

"Wir müssen bald handeln, sonst ist es zu spät." Wenn ein honoriger Professor wie Eben Moglen, Rechtsexperte an der Columbia Law School in New York, so etwas sagt, dann ist klar: Dem Internet brennt der Hut. Im Rahmen der Berliner Konferenz re:publica (unter dem Motto "ACT! ON") warnte Moglen eindringlich davor, dass wir uns mit Firmen wie Facebook, Amazon, Google und Apple freiwillig in eine Zeit der totalen Überwachung, der Bücherverbrennungen und der Inquisition zurückbegeben würden. "Früher musste man Menschen foltern, damit sie ihre Freunde verraten", sagte Moglen, heute würde Facebook-Chef Mark Zuckerberg den Job der Stasi erledigen.

Gutgemeinte Utopien

Mit dieser Warnung leitete Moglen eine Veranstaltung ein, die eigentlich für jene gedacht ist, die an das Gute im Netz glauben - etwa die New Yorkerin Britta Riley. Mit Hilfe einer Online-Community entwickelte sie ein intelligentes Bewässerungssystem für Mini-Plantagen auf der Fensterbank (www.windowfarms.org).

Oder die Britin Cindy Gallop, die nichts weniger als eine neue sexuelle Revolution dank der aufklärerischen Kraft des Internet im Sinn hat (ab dem Sommer auf MakeLoveNotPorn.tv). Oder jene, die von einer Zukunft träumen, in der wir unabhängig von Großkonzernen per 3-D-Drucker alles zu Hause fabrizieren können, was wir so zum Leben brauchen (und die Baupläne dazu gratis aus dem Web laden).