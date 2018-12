Roboter zerstört Pfefferspray: 24 Amazon-Mitarbeiter im Spital

24 Amazon-Mitarbeiter im US-Bundesstaat New Jersey mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem ein Roboter aus Versehen eine Dose Bären-Abwehrspray in einem Lagerhaus zerstört hat. Einer der Verletzten befand sich zwischenzeitlich in kritischem Zustand. Das berichtet die US-Nachrichtenseite ABC-News auf ihrer Website. 30 weitere Arbeiter wurden demnach vor Ort behandelt.

Eine Untersuchung ergab, dass ein Warenhaus-Roboter aus Versehen eine Dose Bären-Abwehrspray durchlöcherte, wodurch konzentriertes Capsaicin austrat. Dabei handelt es sich um den Hauptbestandteil von Pfefferspray, der massive Reizungen bei Tieren, aber auch bei Menschen, auslöst.